В Склаве задържаха мъж, снимал бюлетина в тъмната стаичка
Бюлетината е обявена за невалидна, депозирана е жалба
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Бюлетината е обявена за невалидна, депозирана е жалба
Труп на възрастен мъж бе открит от случайни минувачи между санданските села Спатово и Склаве. Безжизненото тяло е намерено от хора, които отивали на р...
Грандиозни митинги в Склаве и Ново Делчево снощи посрещнаха Яне Янев и екипа му на площадите в двете села. „Не помним на политическо събитие през пос...
12-годишно момиче избяга от дома си и пристана на момче, по-голямо с 5 години от нея. Баща й вдигна накрак полицията в Сандански и я върна обратно вкъ...
Непълнолетен апаш използва сила, за да ограби 75-годишна баба в санданското село Склаве. В полицията в Сандански е получен сигнал от жертвата Димитрин...
Малки и големи войнстващи роми превърнаха в боксова арена хранителен магазин в санданското село Склаве. Екшънът се разразил към 10,30 часа в сряда, сл...
Спартак и пазар за роби са атракция за наши и чужди туристи в санданското село Склаве. Община Сандански възстанови древното тържище от римско време, к...
Склаве. Жителите на санданското село Склаве може да си отдъхнат, след като шестима роми бяха арестувани в петък сутринта. Те са уличени в извършване н...
Благоевград. При полицейска акция в частен дом бяха спипани малки количества марихуана. Проверката е извършена по оперативен сигнал в жилище в санданс...
Община Сандански възстанови пазара за роби от римско време, който е бил в село Склаве. Кметството реализира проект по Програма за развитие на селските...
Сандански. Жителите на санданското село Склаве и стотици гости станаха свидетели на уникална историческа възстановка по проект на община Сандански на...
Невиждан панаир направиха хората от санданското село Склаве в събота. Гвоздеят на атракциите бе възстановеният пазар за роби от римско време, който е...
Благоевград. Гладиатори ще се бият с мечове, роби ще се продават на древен римски пазар. Всичко това ще се случи на панаиря в санданското село Склаве,...
Благоевград. Три коли, собственост на бивш кандидат - кмет на санданското село Склаве, лумнаха в пламъци в понеделник през нощта. Около 01:20 часа в...
Проект възстановява римския пазар за роби, на който е продаден великият водач на най-голямото въстание