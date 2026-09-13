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Възрастен мъж открит мъртъв

Възрастен мъж открит мъртъв

Труп на възрастен мъж бе открит от случайни минувачи между санданските села Спатово и Склаве. Безжизненото тяло е намерено от хора, които отивали на р...

04 април | 11:42
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