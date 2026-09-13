Наш град превзема пазара на скариди
Haмepeниeтo зa инвecтициятa бeшe oбявeнo oщe пpeз минaлaтa гoдинa
Следете всички новини, анализи и коментари за Скариди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Haмepeниeтo зa инвecтициятa бeшe oбявeнo oщe пpeз минaлaтa гoдинa
През ваканцията похапването на морски деликатеси е част от приятните моменти
Данъчните затягат контрола върху октоподите и скаридите. Служителите от звеното за Фискален контрол към НАП ще проверяват всеки камион с морски дарове...
Българите са започнали да ядат повече хайвер, скариди и миди, показва анализът на пазара на риби и аквакултура на земеделското министерство. Вносът на...
Бургас. Завод за скариди ще отвори 250 нови работни места. Съоръжението се намира в Айтос и вече е напълно изградено, съобщават от общината. Начинание...
Скаридите са хитът на лятото и изобщо не е задължително да ги търсите в ресторантите. Домашно приготвени, те са идеалният начин за вечеря вкъщи. Особе...