Всичко за Скариди

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Ядем повече хайвер и миди

Ядем повече хайвер и миди

Българите са започнали да ядат повече хайвер, скариди и миди, показва анализът на пазара на риби и аквакултура на земеделското министерство. Вносът на...

26 август | 6:25
0 коментара
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Вкусотии със скариди

Вкусотии със скариди

Скаридите са хитът на лятото и изобщо не е задължително да ги търсите в ресторантите. Домашно приготвени, те са идеалният начин за вечеря вкъщи. Особе...

04 август | 8:00
0 коментара
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