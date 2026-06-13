СК "ДЕМА" прие финалите на седмото издание на "Max Dynamics 17+"
Илиян Дробенов надви на финала Даниил Иванов
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Илиян Дробенов надви на финала Даниил Иванов
При разработването на програмата ще се разчита както на представители на клуба, така и на специалисти с подходяща експертиза от други клубове и образо...
Младите таланти на българския тенис Виктор Марков (ТК "Диана") и Анастасия Николова ("Темпо Варна") спечелиха тазгодишния "Мастърс" (до 10 г). По трад...
Футболният съдия Георги Тодоров, се включи в петият сингъл от календара на Национална тенис лига, който се проведе на 6 и 7 юни на кортовете на СК „Де...
Водещият спортен комплекс в София - СК "ДЕМА" в ж.к. Младост 1А ще е домакин на 6-7 юни на поредният сингъл от календара на Национална тенис лига (НТЛ...
Спортен комплекс „ДЕМА“ в ж.к. „Младост“ 1А е домакин този уикенд на третият турнир по тенис на частните училища, който се организира с подкрепата и з...
Водещият спортен клуб в София – СК "ДЕМА" откри летния сезон с тенис турнир за деца до 8 години за Софийски регион. Участваха 31 момичета и момчета от...