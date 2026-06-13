Стволовите ни клетки стигнаха до Кралицата
Всяка трета майка иска чудото на генетиката
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Всяка трета майка иска чудото на генетиката
Има съмнения за заблуда на пациенти от срана на Селена Целс
В бъдеще стволовите клетки могат да бъдат средство за подновяване на стареещите тъкани на тялото
Подвеждането на родители за тъканната банка идва от Cells4Life при съхранение на стволови клетки