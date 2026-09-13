Маски с клапан и щитове не пазят от COVID-19
Възможно е даже да имат отрицателен ефект
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Възможно е даже да имат отрицателен ефект
2000 иракски бежанци са вече на границата на Сирия САЩ обвиниха "Ислямска държава", че използва човешки щитове в битката за Мосул, съобщи Би Би Си. С...
София. Синдикатите в МВР призоваха полицаите, охраняващи протестите, да свалят щитовете пред хората и да действат в рамките на закона, за да не се пре...