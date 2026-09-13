Близнаци и шестици качиха приема в УниБИТ до 107%
От университета изтъкват патриотичната инициатива на „Стандарт” - „Да учим в България е престижно"!
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От университета изтъкват патриотичната инициатива на „Стандарт” - „Да учим в България е престижно"!
МОН отчете по-високи оценки по 9 предмета
Всеки четвърти седмокласник от столицата е с двойка по математика Само две пълни шестици са изкарали столичните седмокласници на изпита по български...
Лидия Илиева пред уволнение, "ощетявала" гимназисти с Франсоа Рабле