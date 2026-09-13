Еврокомисар иска контакти с Евразийския съюз
Брюксел. Европейският комисар за разширяването и политиката на добросъседство Щефан Фюле смята, че за ЕС е настъпило време да установи официални конта...
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Брюксел. Европейският комисар за разширяването и политиката на добросъседство Щефан Фюле смята, че за ЕС е настъпило време да установи официални конта...
Киев. Еврокомисарят по разширяването Щефан Фюле бе на третото си посещение в Украйна за последните няколко седмици в опит да намери разрешение на криз...
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Щефан Фюле, комисар по въпросите на разширяването и европейската политика за съседство
Белград. Ключовата цел на Сърбия трябва да бъдат цялостни, а не формални реформи, заяви еврокомисарят по разширяването Щефан Фюле, предаде агенция "Фо...