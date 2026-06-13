Символ на София отново работи, стана част от голяма търговска верига
Пространството е организирано по различен начин от обикновените хипермаркети на „Кауфланд"
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Пространството е организирано по различен начин от обикновените хипермаркети на „Кауфланд"
Огромна вана с пяна видяха рано сутринта в сряда чиновниците в община Сливен. Оказа се, че шадраванът от източната страна на кметството е целият в пян...