Всичко за Сфумато

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Ицко Финци в "Сфумато"

Ицко Финци в "Сфумато"

Ицко Финци представя утре в "Сфумато" авторската си проза, която ще бъде гарнирана от негово изпълнение на пиано. "Актьорът решава да започне да пише,...

23 март | 21:40
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Йоско в "Книга за изгаряне"

Йоско в "Книга за изгаряне"

Йосиф Сърчаджиев реди монолог от видеозапис, който е много важен за "Книга за изгаряне" - новата премиера в Театрална работилница "Сфумато", втора час...

12 март | 6:30
0 коментара
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Щъркели в Сфумато

Щъркели в Сфумато

"Щъркели на кръстопът" от Никола Русев играят актьорите от ямболския театър "Невена Коканова" в сряда вечер в "Сфумато". Пиесата не е поставяна досега...

15 декември | 18:02
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Театрали нищят емиграцията

Театрали нищят емиграцията

Как да останем хора, е голямата тема, която разнищва и Маргарита Младенова в новия си спектакъл "Самолетът закъснява" в "Сфумато". На 27 октомври 13 а...

21 октомври | 17:45
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Нов "Филоктет" в афиша

Нов "Филоктет" в афиша

В Театралната работилница "Сфумато" довечера играят култовия текст на Хайнер Мюлер "Филоктет" в превод на неговия апологет Иван Станев. Весела Василев...

12 септември | 6:25
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Илюзии в "Сфумато"

Илюзии в "Сфумато"

Актьорите разказват историите на старците пред екран с лицата и мимиките им. На снимката: Васил Читанов

05 октомври | 22:10
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