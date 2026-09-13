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„Малък сезон“ 2026 на „Сфумато“ ще се проведе от 26 юни до 7 юли
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„Малък сезон“ 2026 на „Сфумато“ ще се проведе от 26 юни до 7 юли
Гледаме "О, щастливи дни" на Бекет с Рашко Младенов и Светлана Янчева
Няколко месеца след американското турне на "Паякът" пиесата на Димитър Касабов и Йордан Славейков ще бъде поставена през юли в Маями в Международния у...
Какво остана след падането на социализма? Какви са съвременните хора? Тези и други въпроси поставя новият спектакъл на режисьора Иван Добчев в „Сфумат...
Ицко Финци представя утре в "Сфумато" авторската си проза, която ще бъде гарнирана от негово изпълнение на пиано. "Актьорът решава да започне да пише,...
Актьори и режисьори интерпретират гениалната картина на Мане "Закуска на тревата" пред "Сфумато" в чест на поредния Малък сезон в театралната работилн...
Актьори и режисьори интерпретират гениалната картина на Мане "Закуска на тревата" пред "Сфумато" в чест на поредния Малък сезон в театралната работилн...
Йосиф Сърчаджиев реди монолог от видеозапис, който е много важен за "Книга за изгаряне" - новата премиера в Театрална работилница "Сфумато", втора час...
"Щъркели на кръстопът" от Никола Русев играят актьорите от ямболския театър "Невена Коканова" в сряда вечер в "Сфумато". Пиесата не е поставяна досега...
Основна програма 01.12 /понеделник/, 19.00 часа зала Undergroundпрограма „Изчезващата човечност"„Портрет на една Мадона"по текстове на Тенеси Уилямср...
Как да останем хора, е голямата тема, която разнищва и Маргарита Младенова в новия си спектакъл "Самолетът закъснява" в "Сфумато". На 27 октомври 13 а...
В Театралната работилница "Сфумато" довечера играят култовия текст на Хайнер Мюлер "Филоктет" в превод на неговия апологет Иван Станев. Весела Василев...
Премиерата на "Предградие", един от най-скандалните драматургични текстове на световноизвестния Ерик Богосян, е утре в "Сфумато". Продукцията е на дет...
Актьорите разказват историите на старците пред екран с лицата и мимиките им. На снимката: Васил Читанов
Актьорите разказват историите на старците пред екран с лицата и мимиките им
Спектакълът е роден дебют в най-престижния театрален фестивал в Северна Америка - Fringe
София. На тема "Изчезващата човечност" стъпва обновената програма за 2013 година на ТР "Сфумато". Тя включва шест процеса, разработени на принципа на...