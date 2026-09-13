Сирийска вдовица с рак и 5 деца трогна Малмстрьом
Бунт на бежанци затвори пътя за Турция след визитата й в Харманли
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Бунт на бежанци затвори пътя за Турция след визитата й в Харманли
София. "Приветствам новите стъпки, които България предприе, за да се справи с бежанската вълна". Това заяви еврокомисарят по вътрешни работи Сесилия М...
Страсбург. Европейският парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК) остават съпричастни към България по казуса със сирийските бежанци, стана ясно от де...
Брюксел. „Всички трябва да проявим кураж и на всички нива от обществото да направим така, че да се противопоставим на какъвто и да е вид пропаганда ил...
Брюксел. Европейската комисия още не знае каква сума може да отпусне на правителството за бежанците в България, съобщи еврокомисарят по вътрешните раб...
Нашенци събират спешно бебешки млека и памперси
България трябва сама да се справи с липсата на места за нелегалните емигранти