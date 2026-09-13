Пролетен вирус или алергия? Наблюдавайте гърлото
Как да различим двете болести
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Как да различим двете болести
57% от възрастните и 88% от децата със сенна хрема имат проблеми със заспиването
Неглижирането може да докара синузит, полипи и астма
Профилактиката трябва да започне месец преди ринитът да се изявиМийте косата си по-често и правете разходки след дъжд, съветва д-р Райна Томова Може...
Душ преди лягане спасява от полените
Кихането забранено