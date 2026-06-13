Откриха тялото на млад мъж в Кърджалийско
Сигнал за намерен труп на мъж в землището на село Широко поле е подаден снощи в 20,15 часа в РУ-Кърджали, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР Кърджал...
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Сигнал за намерен труп на мъж в землището на село Широко поле е подаден снощи в 20,15 часа в РУ-Кърджали, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР Кърджал...