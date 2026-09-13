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Броят ръчно бюлетини в съда

Броят ръчно бюлетини в съда

Благоевград. Ръчно преброяване на бюлетините от кметския вот в благоевградското село Изгрев започна в Административен съд – Благоевград. В сряда се п...

26 март | 16:33
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