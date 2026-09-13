Затвориха село Изгрев заради коронавируса
Изграждане на КПП-та на всички входове и изходи
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Изграждане на КПП-та на всички входове и изходи
Полицаи разбиха оборудвана лаборатория за марихуана в близкото до Благоевград село Изгрев. Акцията е проведена в сряда около 13:00 часа. Пред жилищна...
Помогни си сам. Това направиха след 15 години слушане на обещания жителите на благоевградското село Изгрев. Те се заеха сами да реализират отколешната...
Благоевградското село Изгрев очаква стотици гости на своя събор, който съвпада с честването на 130-годишнината на Деня на Съединението на България. За...
Благоевград. Ръчно преброяване на бюлетините от кметския вот в благоевградското село Изгрев започна в Административен съд – Благоевград. В сряда се п...
Благоевград. Младши автоконтрольор от полицията спечели кметските избори в благоевградското село Изгрев. Един глас донесе още на първия тур победата н...
Благоевград. Сигнал за купуване на гласове на изборите за кмет в благоевградското село Изгрев разследва полицията. Проверката бе разпоредена от дежурн...
Благоевград. За кого от кандидатите за кмет ще изгрее слънцето тази неделя на изборите за управник в благоевградското село Изгрев? Отговор на този въп...
Влизат в двойна игра, за да си вдигнат шансовете, смятат в село Изгрев