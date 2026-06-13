Парите за сигурност потъват за заплати в МВР
Какво се крие зад спонтанните протести на полицаите, породени от намерението в Бюджет 2016 да бъдат орязани социални привилегии на служителите в систе...
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Какво се крие зад спонтанните протести на полицаите, породени от намерението в Бюджет 2016 да бъдат орязани социални привилегии на служителите в систе...
ДПС не подкрепя предложените промени за обезщетенията при пенсиониране на служителите от сектор "Сигурност". Това става ясно от официална позиция на п...
Около 250 служители в сектор "Сигурност" са напуснали в последните дни. Това заяви министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова по време на нарочн...
Парламентът ще обсъди пакет законопроекти за сектор „Сигурност". Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов е внесъл общо четири з...