Белия дом готви тежка секира за визите
Ще бъдат засегнати цели 75 държави
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Ще бъдат засегнати цели 75 държави
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Благоевград. Благоевградската окръжна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Георги А.М. за побой над горски служител. На 19 септември миналат...