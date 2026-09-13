Тайните на Свещарската гробница. Топ археолог проговори
Културното наследство на България все още е пренебрегнато
Следете всички новини, анализи и коментари за Сборяново. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Културното наследство на България все още е пренебрегнато
Царската гробница с кариатиди - най-впечатляващата от времето на траките
Исперих. Нова находка от епохата на траките откриха археолози край Исперих. При разкопки на могила, разположена в източния некропол на историческия ре...
София. Най-новите археологически открития от Националния резерват "Сборяново" ще бъдат показани за първи път пред публика. Експозицията може да бъде...
Исперих. Традиционен събор в чест на Свети Илия ще събере в неделя хиляди хора в местността „Сборяново" край Исперих. На метри от гробницата на тра...