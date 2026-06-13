Пазят деца и възрастни от животински болести
Косят и чистят зелените площи в община Сатовча В община Сатовча се провеждат задължителните хигиенни и противоепидемични дейности за опазване на насе...
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Косят и чистят зелените площи в община Сатовча В община Сатовча се провеждат задължителните хигиенни и противоепидемични дейности за опазване на насе...