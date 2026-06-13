Просветният министър с голяма новина за учителите и учените
Заплатите в сектор "Образование" трябва да се увеличават с всеки следващ бюджет
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Заплатите в сектор "Образование" трябва да се увеличават с всеки следващ бюджет
Не съм чул да падат бомби в българските училища, коментира Сашо Пенов
Отпадна изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за висше
Желанието ни е тази учебна година да бъде присъствена, каза проф. д-р Сашо Пенов
Той поздрави за успеха родителите и учителите на отличените ученици
Наш възпитаник от Австралия направи дарение, за да могат колеги да учат в ОксфордСлед ремонта в 272-ра аудитория може да се изнасят дори концерти, каз...