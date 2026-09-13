Снимаха Нинова на работа като COVID санитар
Мие се, дезинфекцира се - коридори, стаи. Носи се храна... споделя лидерката на БСП
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Мие се, дезинфекцира се - коридори, стаи. Носи се храна... споделя лидерката на БСП
Тя работи в пълно защитно облекло, поради което не е разпозната в болницата
Лекарката не е практикувала от 1995 г. насам, но решила да действа и да помага
Тексас. Лабораторните резултати от американския Център за контрол и превенция на заразните болести потвърдиха втория случай на ебола в САЩ - става въп...
Трупният санитар от плевенската спешна медицинска помощ Николай Антонов, на 41 г., изнудил съпругата на загинал в катастрофа да му брои голяма сума па...