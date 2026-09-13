Сайт и изложба водят туристи в Самуиловата крепост
С изложба на колела в почти всички населени места на община Петрич се рекламира Самуиловата крепост. Националният парк-музей преди дни чества 33 годин...
Следете всички новини, анализи и коментари за Самуиловата Крепост. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С изложба на колела в почти всички населени места на община Петрич се рекламира Самуиловата крепост. Националният парк-музей преди дни чества 33 годин...
С изложба на колела в почти всички населени места на община Петрич отбелязаха рождения ден на Самуиловата крепост. Националният парк-музей е открит оф...
Само за 6 месеца Петрич е посрещнал близо 20 000 гостиМакедонци и гърци са сред редовните посетители на парка- музей над Петрич 29 юли 1014 г. е траг...
Благоевград. Обновената Самуилова крепост ще бъде тържествено открита следващата седмица. Все още се уточнява датата, тъй като на събитието трябва да...