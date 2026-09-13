Всичко за Самозапалване

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Поетът и огънят

Поетът и огънят

Мехмед Карахюсеинов се самозапалва по време на Възродителния процес, за да спаси името си За него Константин Павлов пише, че е унищожил тялото, за да...

13 ноември | 12:45
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Мъж се самозапали на Витоша

Мъж се самозапали на Витоша

49-годишен мъж се е самозапалил на Витоша. Инцидентът е станал тази вечер срещу бар "Шишарка". По-късно човекът е починал. Мъжът е направил опит за...

28 август | 19:00
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