Всички говорят за това! Жена стана жива факла
Пиринско е в шок
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Пиринско е в шок
Инцидентът е станал в град Кочериново
Имал проблеми с приятелката си, с която живеели на семейни начала
Жена от дупнишкото село Самораново е била спасена при опит да се самозапали пред полицията в Дупница. Миналата седмица 39-годишната Ралица Радева обяв...
Жена от дупнишкото село Самораново е била спасена при опит да се самозапали пред полицията в Дупница. Миналата седмица 39-годишната Ралица Радева обяв...
48-годишният беглец от правосъдието Петър Стефанов, който уби жена си и опита да се самоубие, блъскайки се с колата си в други автомобили, бе открит м...
Италианец се самозапали пред дома на бившия премиер Силвио Берлускони в Милано, предаде Ройтерс. 30-годишният Клаудио Узала имам финансови проблеми....
Мехмед Карахюсеинов се самозапалва по време на Възродителния процес, за да спаси името си За него Константин Павлов пише, че е унищожил тялото, за да...
49-годишен мъж се е самозапалил на Витоша. Инцидентът е станал тази вечер срещу бар "Шишарка". По-късно човекът е починал. Мъжът е направил опит за...
Мъж се е самозапалил в Казанлък. Инцидентът е станал в приземния етаж на къща, намираща се на ул. "Хан Крум", съобщава БГНЕС. Сигнал за случилото се...
Народната певица Янка Рупкина заяви в ефира на Нова телевизия, че е "силна жена" и е готова да се "замозапали пред Народното събрание." "Хората си мис...
Стара Загора. Старозагорка се самозапали в дома си на ул. "Братя Жекови" тази сутрин, съобщиха от полицията. Сигналът за иинцидента е получен в 09,20...
Младата жена, която се самозапали в гараж в Перник, днес беше погребана от нейни близки. Никой в миньорския град не знае кои са родителите на Деси. Тя...
Перник. Самотна млада жена от Перник се самозапали заради немотия. Трагедията е станала още на 19 ноември, но тялото на изгорялата жена е намерено в...
Перник. Млада жена се е самозапалила на 19 ноември в Перник. Овъгленото й тяло е открито по-късно в пернишкия квартал „Стара Тева", съобщи "Дарик". Д...
Варна. Бившият кмет на Варна Кирил Йорданов обяви, че не се чувства пряко виновен за самозапалването и смъртта на Пламен Горанов по време на протестит...
Варна. Голямо метално сърце ще събира грамадата от камъни, която е пред входа на община Варна от миналата пролет. Тя беше натрупана в памет на самозап...
София. Почина жената, която се самозапали пред президентството в началото на месеца. Това съобщиха от болница "Пирогов", където Лидия Петрова беше нас...
София. Трети ден остава тежко и критично състоянието на самозапалилата се фотографка Лидия Петрова, съобщиха от "Пирогов", цитирани от БГНЕС. Жената...
Зет ми е прекрасен човек, помагаше й, разказа сестрата на фотографката "Познавам много добре сестра си. Няма как сама да стори това нещо". Това каза...