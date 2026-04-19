Медици алармират! Расте броят на опасните летни зарази
В момента има и много заболели от COVID-19 и други респираторни инфекции
В момента има и много заболели от COVID-19 и други респираторни инфекции
Уведомлението е получено по Мрежата на Европейската комисия
Почти 10 тона пилешко месо от Полша ще бъде изгорено заради замърсяване със Салмонела
Пратките са задържани на граничния контрол
За това съобщиха от Агенцията по безопасност на храните.
Заразено е със салмонела
Цялото количество е спряно от реализация и не е достигнало до българския пазар
Нова порция внос от Полша със заразено пилешко бе хваната вчера
БАБХ са открили опасните бактерии
Нито един килограм от охладеното пилешко месо с произход Полша не е влязло за консумация
Замърсяването е в птиче месо от полски производител
Хранителните инфекции могат да провокират проблеми, застрашаващи живота
Общо 20 деца не са се явили в детска градина "Божур" след като поискахме задължителни проби за салмонела от всяко дете. Това обяви пред журналисти в С...
Детска градина "Божур", която в понеделник бе затворена заради салмонела, във вторник отвори отново врати. "Работят и централната градина, и филиалът....
10 души са с хранително натравяне, след като празнували в хасковски ресторант на булевард „Раковски". Трима са потърсили лекарска помощ и са приети в...
10 първолаци от Русе и тяхната учителка са със салмонелоза в Русе, потвърдиха от здравната инспекция в дунавския град. Те са от най-голямото русенско...
Здравните инспектори във Варна са на крак заради бум на салмонелоза. Те направиха кризисен щаб за справяне с болестта.Само за месец има 27 заболели, а...
13 случая на салмонела регистрираха в Пловдив. 6 деца в детска градина "Каменица" и още 7 от филиал на детска градина "Червена шапчица" в Пловдив са н...
Еклери със салмонела са причината за отравянето на седемте ученици и техните ръководители, които бяха настанени в хотел в Банско. Всички храни и повър...
Банско. Седемте деца и двете им преподавателки, които бяха настанени в болница със симптоми за хранително натравяне след лагер-школа в Банско, вече са...