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Орбан подари сабя на Борисов

Орбан подари сабя на Борисов

Виктор Орбан подари сабя на Бойко Борисов. Това стана ясно от фейсбука на премиера, където той качи снимки с унгарския си колега и изтъкна, че той е п...

28 януари | 20:44
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