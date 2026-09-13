Изненада от Руслан Мъйнов. Предстоят два концерта
"Музиката на Италия" ще бъде представена в Стара Загора
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"Музиката на Италия" ще бъде представена в Стара Загора
Актьорът разказа за бесарабските българи, от които произхожда
Актьорът певец ще се наслаждава на живота в Арбанаси
Трябва да гледаме напред - и по възможност с хумор, каза актьорът
Това разкриха самите те
Водят в дует новогодишната програма по БНТ
Модата в диетите е като тази в дрехите - отшумява за нула време. Най-добрият пример за това са звездите от Холивуд, които изпробват всичко, за да изгл...
Руслан, елегантен и влюбен
Над 500 зрители аплодираха изпълненията на Руслан Мъйнов в Кърджали. На сцената на театъра той бе заедно с музиканти и хор на Пловдивската държавна оп...
Руслан Мъйнов днес ще боядисва великденските яйца: но не две дузини за разточителни трапези, а няколко, в името на традицията. "Отнасям се към Великд...
Руслан Мъйнов отново покори зала номер едно в НДК. Страхотният артист направи изумителен концерт с велики руски хитове - от детските шлагери през гръм...
100 души ще леят пот за мегаспектакъла на Мъйнов "И пак любими руски песни" Руслан Мъйнов излиза на 17 ноември в зала номер едно на НДК, за да изпълн...
Елена. Руслан Мъйнов излиза за кратко от ролята на Спас в "Столичани в повече" за да покаже дарбата си като тенор за благотворителна кауза. Заедно със...
София. Руслан Мъйнов успя да плени зала 1 на НДК снощи не с актьорска игра, а с любими руски песни. "Очи чьорние", циганските романси "Нане цоха", "Па...
Очаквам точната жена, която да роди децата ми, казва прочутият актьор
Велико Търново. Звездата на "Комиците" Руслан Мъйнов ще води шоу-спектакъл "Прическата и градът" на националния празник 6 септември във Велико Търново...