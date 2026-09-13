Всичко за Руслан Мъйнов

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Руслан Мъйнов боядисва днес

Руслан Мъйнов боядисва днес

Руслан Мъйнов днес ще боядисва великденските яйца: но не две дузини за разточителни трапези, а няколко, в името на традицията. "Отнасям се към Великд...

11 април | 8:25
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Руслан пя на майка си в НДК

Руслан пя на майка си в НДК

София. Руслан Мъйнов успя да плени зала 1 на НДК снощи не с актьорска игра, а с любими руски песни. "Очи чьорние", циганските романси "Нане цоха", "Па...

09 май | 15:43
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