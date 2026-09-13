Нова телефонна измама - апаши се представят за свещеници
При съмнения за телефонна измама трябва да сигнализирате на МВР
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При съмнения за телефонна измама трябва да сигнализирате на МВР
Русе. Русе посреща тържествено новия митрополит Наум в събота. В 13 часа свещеници и миряни ще очакват владиката пред храма "Свети Георги" в град Бяла...
Неофит посъветва новия русенски митрополит да се посвети на децата
София. Приключи избора за нов Русенски митрополит. С пълно мнозинство от 13-те гласували членове на Св. Синод за такъв бе избран сегашния главен секре...
Епископите Наум и Тихон са кандидатите са поста
София. Светият Синод на Българската православна църква ще проведе заседание по повод утрешния избор на Русенски митрополит. То ще бъде от 16 часа днес...
Доростолският митрополит Амвросий ръководи избора на нов владика на мястото на митрополит Неофит
София. Избори за нов русенски митрополит се очаква да насрочи Синодът на заседанието си тази седмица. В дневния ред на владиците има такава точка и е...