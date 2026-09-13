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Каква е причината?
Следете всички новини, анализи и коментари за Румен Гечев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Каква е причината?
Почти всички диктатури започват с референдуми и с някакви цифри абра-кадабра, каза банкерът
Социалистът икономист заклейми държавите, които според него управляват еврозоната
Докато има такива майкопродавци, българският народ ще плаща, каза Румен Гечев
Няма как да одобрим такъв бюджет на затягане на коланите, казва Румен Гечев
Стабилност на държавата не означава всички партии да се прегърнат, заяви депутатът от БСП
Непреодолимо препятствие за БСП е да влезе в коалиция с ГЕРБ
Той коментира и "Магнитски"
Без лидерски въпрос на конгреса
Държавата не е подготвена за предизвикателствата
Но изглежда сякаш здравият разум надделява и партиите ще вземат правилното решение
Нали не си мислите, че проф. Габровски сам е съставил кабинета си?
Място за обиди няма, каза депутатът от левицата
Остави другите да говорят и следвай пътя си, заяви Румен Гечев
Връщането на хартиената бюлетина е връщане към европейската практика
БСП е партия на повече от 130 години и нищо не може да я уплаши, каза още той
Говори проф. Румен Гечев
Той определи като неприемливо размахването на 3 варианта на бюджет
Говори проф. Румен Гечев
БСП ще направи всичко възможно за съставяне на правителство, каза той