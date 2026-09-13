Купуваме повече бяло вино и розе
Българските марки остават предпочитани от потребителите Бутилките между 7 лв. и 10 лв. са най-търсени на родния пазар Консумацията на бяло вино и ро...
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Българските марки остават предпочитани от потребителите Бутилките между 7 лв. и 10 лв. са най-търсени на родния пазар Консумацията на бяло вино и ро...
Можем да увеличим продажбите си в чужбина, ако заложим на местни сортове Българско вино се пие от Ню Йорк до Токио. Но най-големият пазар за родното...
На-доброто розе на света за 2012 г. е на известните холивудски актьори Брад Пит и Анджелина Джоли. То е разработено в тяхното имение във Франция, съоб...
Бялото ни вино става все по-популярно и в Монако