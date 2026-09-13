Над 150 000 гости посрещна Казанлък за Празника на розата
Според кмета на Казанлък Галина Стоянова посетителите се увеличават с всяка година
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Според кмета на Казанлък Галина Стоянова посетителите се увеличават с всяка година
Емоционалната среща премина в приятелски тон, изпълнена с ценни напътствия от момичетата, които вече са извървели този път
Изчезва ли маслодайната роза
Най-добрата ни ракета доказа, че е джентълмен от класа
От снимките става ясно, че певицата е получила красива бяла роза
Тя до последния момент не знаеше дали ще остане в романтичното риалити
Новият парфюм на певицата се разпродаде веднага
Засади една много специална роза
Розопроизводители обявиха, че няма да събират розов цвят през тази година
Червена бюлетина за 52-годишният Иво Масларов
Царица Роза и Цар на минералната вода избраха избраха в Павел баня на традиционните празници в курортното градче.
Президентът Росен Плевнелиев, регионалният министър Лиляна Павлова и замаделският Десислава Танева ще уважат тазгодишния Празник на розата. Те ще учас...
Можете да направите кътче за розата на БСП. И както се казва, ще узаконим символа на нашите приятели от БСП. Така премиерът Бойко Борисов коментирал п...
Ще го накълцам, както той Ани! "Ще го накълцам, както той накълца детето ми! 30 г. затвор да му дадат. Там да умре. Ще го режа бавно, бавно. Първо но...
Било ми писано да взема медал, макар и от параолимпиада, казва Даниела Тодорова Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на...
Стара Загора. Институтът по розата и етеричномаслените култури в Казанлък вече има нов директор - доц. д-р Георги Чаушев, избран след проведен конкур...
Плевен. Световният производител на рози "Мейланд" от Франция кръсти роза на името на загиналата в жестока катастрофа край Луковит студентка Цветелина...
Плащат на берачите по 70 ст. за кг. цвят
Стара Загора. Над 10 000 гости от цял свят се изсипаха на тазгодишния празник на розата в Казанлък за радост на гостоприемните домакини. „Туриститите...
Стара Загора. В навечерието на 111-я празник на розата, чиято кулминация е в неделя една добра новина развълнува казанлъчани. Новият музей на розата,...