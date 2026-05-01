От царици към бъдещи царици

Царица Роза 2025 Мария Шамбурова и Тереза Палова, първа подгласничка 2022, посрещнаха претендентките за короната „Царица Роза 2026“ в дома на най-ароматното цвете – Музей на розата.



Емоционалната среща премина в приятелски тон, изпълнена с ценни напътствия от момичетата, които вече са извървели този път.



Тереза Палова насърчи участничките да приемат сцената като свой дом и да не се страхуват от нея.



Мария Шамбурова сподели, че това е най-прекрасната година в живота ѝ досега – преживяване, което продължава да носи в сърцето си и би искала да изживее отново. Тя подчерта, че подобен момент се случва само веднъж в живота.



И двете бяха категорични, че конкурсът е символ на класа и традиция, а Община Казанлък ще го превърне в истинско незабравимо преживяване.



Срещата силно развълнува претендентките, които останаха вдъхновени от думите и примера на своите предшественички.





