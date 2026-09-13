Паника на пристанищата в Европа. Проблем с доставката на стоки
Пътят на азиатските контейнери вече минава през Европа. Огромни задръствания
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Пътят на азиатските контейнери вече минава през Европа. Огромни задръствания
Какво каза първата ни ракета
Успя да се класира на полуфиналите
Китайското карго ще минава през портовете в Солун и Пирея, пристанището в Ротердам ще залезе
Най-масови са демонстрациите в Ротердам
Асът ни отстъпи с 0:2 сета на Феликс Оже-Алиасим (Кан)
Оже-Алиасим очаква много оспорван мач с Димитров
Мачът срещу Оже-Алиасим ще започне след 22 часа
Звездата ни играе с Денис Шаповалов
Българинът се завръща за един от любимите си турнири
Финалът на песенния конкурс е на 16 май в Rotterdam Ahoy
Възпаление на сухожилие в рамото тормози Димитров
Григор Димитров записа успех и във втория си двубой на турнира в Ротердам, общо 16-и за сезона. Българският топ тенисист спечели със 7:6(7), 6:1 сре...
Григор Димитров продължи да жъне успехи броени дни, след като триумфира с трофея на "София оупън". На един от любимите си турнири - в Ротердам, българ...
Кметът на холандския град Ротердам Ахмед Абуталеб беше евакуиран снощи от ресторант в центъра на града заради забелязан близо до заведението подозрите...
Кметът на холандският град Ротердам Ахмед Абуталеб заяви, че е дошло времето, в което "Ислямска държава" да бъде "изтрита от лицето на земята". Абута...
Полицията в Ротердам евакуира влак на компанията „Талис", след като пътник се заключи в тоалетната, информира Daily Star. По думите на очевидец мъжът...
Ротердам. Григор Димитров приключи участието си на турнира в Ротердам едва във втори кръг. Тази нощ първата ни мъжка ракета падна от Жил Мюлер от Люкс...
Ротердам. Григор Димитров ще играе срещу Жил Мюлер (Люксембург) във втория кръг на турнира в Ротердам. Снощи първата тенис ракета на България при мъже...
Ротердам. Пореден успех за Григор Димитров. Българинът се класира за втория кръг на турнира в Ротердам. Той успя да пребори Пол-Анри Матийо от Франция...