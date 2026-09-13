Какво става? Втора смърт в "Роскосмос"
Само на 41 г.
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Само на 41 г.
В средата на декември беше регистрирано разхерметизиране на системата за топлинно управление на "Союз МС-22
Планира се за станцията да се използва доказана пилотирана система, състояща се от два космически кораба - "Прогрес" и "Союз"
Сергей Крикалев, изпълнителен директор на пилотираните програми на Роскосмос, коментира евентуалното оттегляне на Русия от проекта за Международна кос...
Твърди се, че руският екипаж на МКС е завършил тестовете и подготовката за новата система Electron-VM като резервен източник на кислород този месец
Защо шефът на Роскосмос изригна срещу нас
Ръководителят на Роскосмос се изнерви заради членството на Финландия и Швеция
Ще се проверява на място
Снимката от сателит беше публикувана от руската агенция Роскосмос
Москва. Федералната космическа агенция на русия (Роскосмос) е разработила програма за изследване на далечния космос, която включва също и изследване н...