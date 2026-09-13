Плевнелиев: Спазете обещаното на съвета
Букурещ. Да не се предоговаря постигнатият консенсус на Консултативния съвет за национална сигурност за предстоящи предсрочни избори, важни реформи, к...
Следете всички новини, анализи и коментари за Росен Плевненлиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Букурещ. Да не се предоговаря постигнатият консенсус на Консултативния съвет за национална сигурност за предстоящи предсрочни избори, важни реформи, к...
Букурещ. Действията на гражданското общество в Югоизточна Европа и политическата воля на отделните държави за мирно развитие, интеграция и сътрудничес...
Варна. Днешният ден е Ден на национален траур за отнетите от природната стихия невинни жертви във Варна и Добрич. Но днешният ден е и ден на съпричаст...
Няма необходимост от свикване на КСНС към момента, каза държавният глава Варна. Президентът на страната Росен Плевнелиев обеща, че държавата ще бъде...
София. Най-тежко засегнатите от наводненията райони на Варна и Добрич ще бъдат посетени от президентът Росен Плевнелиев и европейският комисар за межд...
Избори между 28.09 и 12.10, всички доволни
Пловдив. Българските медии не бяха допуснати на празничната вечеря ифтар, на която главният мюфтия Мустафа Хаджи покани президента Росен Плевнелиев. Р...