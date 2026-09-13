Всичко за Ропотамо

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Спряха строежа на Ропотамо

Спряха строежа на Ропотамо

Бургас. След сигнали за строеж в резервата "Ропотамо" вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева на...

25 март | 17:34
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