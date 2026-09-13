След 10 г. Връщат уникална атракция в Приморско
Корабчетата водят първите туристи
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Корабчетата водят първите туристи
В близост до Бургас
Какви красоти крие той?
Махат оградата на Шофьорския плаж, слагат спасители Атракционните лодки по река Ропотамо окончателно ще бъдат спрени заради съдебен спор с фирмата ко...
Река Ропотамо е преляла тази нощ. Движението в района е изключително затруднено, а хората в Бургаско са уплашени. "Ропотамо стана Дунав", споделя пре...
Туристическият сезон е застрашен от провал
Бургас. Деца, лишени от родителски грижи, плаваха безплатно с лодки по река Ропотамо. Възпитаниците на социалния дом в село Бата се превърнаха в истин...
Бургас. Капитаните, които плават с туристически групи по река Ропотамо, облякоха морски униформи. За първи път това лято плаването по реката предизви...
Ропотамо. Капитаните, които управляват катамараните по река Ропотамо се превърнаха в жива атракция за туристите. Морските офицери вече са екипирани с...
Бургас. Хора с увреждания ще плават абсолютно безплатно по река Ропотамо от това лято, съобщи стопанисващата резервата фирма "Венис марина". Всички ло...
Бургас. След сигнали за строеж в резервата "Ропотамо" вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева на...