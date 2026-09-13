Рашийд: Пожелавам на Григор само успехи
Бившият вече треньор на първата ни ракета в мъжкия тенис Роджър Рашийд пожела успех на българина, който по-рано през деня обяви тяхната раздяла. "Сле...
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Бившият вече треньор на първата ни ракета в мъжкия тенис Роджър Рашийд пожела успех на българина, който по-рано през деня обяви тяхната раздяла. "Сле...
Треньорът на най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров - Роджър Рашийд, призна, че се плаши от това, което е приготвил на българина за нача...
Треньорът на Григор Димитров Роджър Рашийд благодари емоционално на българина за силния сезон, който имаха двамата като екип. Първата ни ракета приклю...
От тази седмица най-добрият български тенисист Григор Димитров заема 8-ма позиция в световната ранглиста, а още след достигането си до полуфинал на "У...
Лондон. Австралийският спец Роджър Рашийд, който тренира Григор Димитров, похвали сериозно българския ас за победата му на „Уимбълдън" в пет сета над...
Треньорът на Димитров спечели спринт на 200 м
Строг, но справедлив, е най-краткото и точно описание, което Григор Димитров даде за своя треньор Роджър Рашийд. Двамата са заедно от октомври миналат...