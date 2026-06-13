Уникално разкритие за Леонардо да Винчи, не е за вярване
Досега се смяташе, че майката на Леонардо е била дъщеря на селянин от Тоскана
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Досега се смяташе, че майката на Леонардо е била дъщеря на селянин от Тоскана
В Жинзифово разказват, че Бекир за своите 20 г. три пъти се е разминавал на косъм със смъртта. Първо, когато бил на 1-2 г., после - когато станал на 5...