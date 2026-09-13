Гришо излиза за първа победа срещу Гаске (LIVE)

Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров излиза от 15,00 часа срещу Ришар Гаске в мач от 3-ия кръг на Уимбълдън. Двубоят е първи в програм...