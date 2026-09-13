Гаске изхвърли Григор Димитров от Уимбълдън
Жена припадна на мача на българина в Лондон Най-добрият ни тенисист Григор Димитров отпадна от Откритото първенство на Великобритания - турнира "Уимб...
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Жена припадна на мача на българина в Лондон Най-добрият ни тенисист Григор Димитров отпадна от Откритото първенство на Великобритания - турнира "Уимб...
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров излиза от 15,00 часа срещу Ришар Гаске в мач от 3-ия кръг на Уимбълдън. Двубоят е първи в програм...
Лил. За първи път в историята си отборът на Швейцария победи в неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже "Купа Дейвис". "Кръстоносцит...
Рим. Григор Димитров загуби с 4:6, 4:6 втория си мач на турнира в Рим от деветия в световната ранглиста Ришар Гаске от Франция. В четирите играни срещ...