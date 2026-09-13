Посрещнаха Мирела със 197 рози и уникална торта
Точно 15 дни след като Мирела Демирева спечели сребърния медал в скока на височина от олимпиадата в Рио де Жанейро, България успя да я види наживо. Та...
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Точно 15 дни след като Мирела Демирева спечели сребърния медал в скока на височина от олимпиадата в Рио де Жанейро, България успя да я види наживо. Та...
ТВ акценти за 20 август БНТ15,00 Кану-каук, финали; Художествена гимнастика, ансамбли, кв. 21,15 Художествена гимнастика, индивидуален многобой; 23,3...
Първи отнет медал на Олимпиадата в Рио де Жанейро. Щангистът от Киргизстан Изат Артиков стана първият медалист на Игрите, хванат с допинг, на когото с...
Легендата в спринта Юсейн Болт добави към колекцията си от златни олимпийски медали и трети на 200 м. Ямаецът спечели убедително третия си пореден оли...
Европейският шампион до 23 г. на 3000 м с препятствия Митко Ценов се извини чрез социалните мрежи за нелепото си държание в Рио след провала в сериите...
България има още една финалистка на олимпийския турнир по лека атлетика в Рио. Това е талантливата състезателка в скока на височина Мирела Демирева. С...
Ели Лъвското сърце спечели първия медал за България на Игрите, в турнира по борба, кат.до 48 кг, коментира в страницата си във Фейсбук министър Красен...
Походът на Ивет Лалова в Рио завърши с престижното осмо място във финала на 200 м. Контузия на бедрото, която се обади след сериите на 100 м и попречи...
България вече има своя първи медал от игрите на 31-ата олимпиада в Рио де Жанейро. Бронзовото отличие бе спечелено по уникален начин от страхотната Ел...
Елица Янкова направи страхотно представяне в турнира по женска борба в кат. до 48 килограма в Рио. Варненката успя да преодолее три девойки, но бе спр...
Елица Янкова продължава да мачка в Рио. Тя спечели за трети път на турнира по борба в категория до 48 килограма на Олимпиадата. Нашето момиче преодоля...
Президентът на Европейския олимпийски комитет (ЕОК) Патрик Хики е бил арестуван в Рио, съобщават бразилски медии, цитирани от BBC и bTV. Той е задър...
Шест спортисти ще представят България на Параолимпиадата в Рио де Жанейро. Това потвърди пред „Стандарт" председателят на Българската параолимпийска а...
ТВ акцентите за 17 август БНТ15,00 Кану-каяк, финали; Лека атлетика, серии и финали; Борба, жени, кат. до 48 кг, до 58 кг, до 69 кг, елиминации; 20,3...
Часове след като стана ясно, че срещу българската делегация има подадена жалба от хигиенистки в олимпийското село ръководството на БОК разкри как всъщ...
Водещата ни бадминтонистка Линда Зечири влезе в топ 16 на олимпиадата в Рио. За да стане това реалност обаче тя се поизпоти доста докато обърна корава...
Българският борец Даниел Александров (кат. до 75 кг) започна със сензационна победа в турнира от олимпиадата в Рио срещу вицешампионът от последните и...
Ямайка отново е с най-бързата жена в света Точно час преди полуфинала на 100 м, когато вече всички бяха заели места на олимпийския стадион "Жоао Хаве...
Ямайка продължи традицията да триумфира в женския спринт на 100 м на олимпийски игри. След двете поредни титли (Пекин 2008 и Лондон 2012) в дисциплина...
Лека контузия спря водещата българска спринтьорка Ивет Лалова-Колио от участие на полуфинала на 100 м на олимпиадата в Рио де Жанейро. "Ивет е почувс...