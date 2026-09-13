Всичко за Рио 2016

Следете всички новини, анализи и коментари за Рио 2016. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Свят
Спортна тв събота

Спортна тв събота

ТВ акценти за 20 август БНТ15,00 Кану-каук, финали; Художествена гимнастика, ансамбли, кв. 21,15 Художествена гимнастика, индивидуален многобой; 23,3...

20 август | 5:30
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Ивет продължава и след Рио

Ивет продължава и след Рио

Походът на Ивет Лалова в Рио завърши с престижното осмо място във финала на 200 м. Контузия на бедрото, която се обади след сериите на 100 м и попречи...

18 август | 8:10
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Елица на полуфинал в борбата

Елица на полуфинал в борбата

Елица Янкова продължава да мачка в Рио. Тя спечели за трети път на турнира по борба в категория до 48 килограма на Олимпиадата. Нашето момиче преодоля...

17 август | 17:42
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Тв акценти

Тв акценти

ТВ акцентите за 17 август БНТ15,00 Кану-каяк, финали; Лека атлетика, серии и финали; Борба, жени, кат. до 48 кг, до 58 кг, до 69 кг, елиминации; 20,3...

17 август | 5:50
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