Рилски спортист спечели Купата по баскет
На финала тимът от Самоков срази Левски Лукойл
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На финала тимът от Самоков срази Левски Лукойл
Баскетболистите от Самоков запазиха лидерската си позиция
"Сините" надвиха Рилски спортист в Самоков
"Сините" баскетболисти спечелиха с 3:0 серията с Рилски спортист
Дженкинс и Георгиев вкараха по 21 точки
"Сините" останаха единствените непобедени
ЦСКА победи "Рилски спортист" Самоков с 5:2 в двубой от 25-ия кръг на Югозападната В група. За успеха на селекцията на Христо Янев точни бяха Самир А...
Отборът на ЦСКА записа поредна победа без да допусне гол в Югозападната "В" група. "Армейците" продължават да демонстрират изключителната си класа и н...
"Левски" дръпна с 1-0 на Рилецо в плейофите "Левски" победи гостуващия "Рилски спортист" с 89:82 в първа среща от 1/4-финалните плейофи на баскетболн...
"Дунав" спечели четвъртия мач от финалната плейофна серия срещу "Левски" със 73:71
Шефовете на баскетболния "Ямбол" ревнаха срещу преминаването на бившия им баскетболист Уил Уокър в "Рилски спортист". Президентът на клуба Валентин Ре...
Новото попълнение на "Рилски спортист" Върнън Тейлър няма да запомни с добро контролата срещу шампиона "Лукойл". Самоковци биха "студентите" 85:83, а...
Рилски спортист ще пътува до Беларус, Унгария и Румъния в турнира ФИБА ЕвроЧалъндж. Днес бе изтеглен жребият за турнира, който прати самоковци в група...