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"Паразит" показа как националната аудитория става могъщ трамплин за световно изкуство, заявява ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев
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"Паразит" показа как националната аудитория става могъщ трамплин за световно изкуство, заявява ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев