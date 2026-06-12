За първи път! Топ археолог разкри тайните на най-загадъчната крепост у нас
НИМ издаде онлайн монографията на проф. д-р Иван Христов „Eрете. Проучване на археологическите обекти при устието на р. Камчия и акватория на нос Килл...
Следете всички новини, анализи и коментари за Река Камчия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
НИМ издаде онлайн монографията на проф. д-р Иван Христов „Eрете. Проучване на археологическите обекти при устието на р. Камчия и акватория на нос Килл...
Варна. След 14.30 часа 285 души по поречието на река Камчия са изведени доброволно от четири села. Те са настанени при свои близки, а в две от селата...