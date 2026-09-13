Всичко за Регулация

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Град без стопани

Град без стопани

Три институции са нужни само за да смениш крушка край общежитията Колко институции са нужни, за да бъде завинтена крушка на улична лампа? Ако лампата...

23 март | 7:00
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Amazon отива на съд в САЩ

Amazon отива на съд в САЩ

Вашингтон. Търговският концерн Amazon не желае да се подчини на нарастващия регулаторен натиск. Вместо да се съгласи на извънсъдебно споразумение с ам...

11 юли | 13:54
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