Нови изисквания за колите. Неприятна изненада за ЧНГ
Европа затяга регулациите
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Европа затяга регулациите
Пуснаха за обществено обсъждане специализирана наредба за контрол
Подходили сме индивидуално към всекиго, коментира Георги Тахов
Обсъди с „Майкрософт“ и американски конгресмени регулациите в цифровите пазари и социалните мрежи
Прекомерна регулация и намеса на държавата били виновни за кризата с лекарствата
Заради наложените от големите прекупвачи цени от 20-30 стотинки за килограм през есента на миналата година стопаните са оставили необрани лозови масив...
Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписаха Споразумение за предоставяне на подкрепа...
Три институции са нужни само за да смениш крушка край общежитията Колко институции са нужни, за да бъде завинтена крушка на улична лампа? Ако лампата...
Докато съм начело на СЕМ, парламентът няма да ни бъде началник, казва доц. Георги Лозанов - В цял свят контролът върху интернет е огромен проблем- Оп...
Пловдив. Само след година Пловдив ще е първият град у нас без задръствания по улиците в пиковите часове от деня. Това ще стане чрез въвеждане на интел...
София. Задължителни правила за работа, изисквания за образователен ценз, работа в офис, професионална застраховка и вписване на посредниците в регистъ...
Вашингтон. Търговският концерн Amazon не желае да се подчини на нарастващия регулаторен натиск. Вместо да се съгласи на извънсъдебно споразумение с ам...
Столичният общински съвет прие бизнесплана за софийското парно за 2014 г. София. „Столична община е собственик на "Топлофикация", но зад цялата регул...
София. Предложените промени в Закона за защита на конкуренцията ще ограничат конкуренцията и това ще доведе до повишаване на цените на храните в Бълга...
Банско. Общинският съвет в Банско гласува за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и планове за регулация и застрояване (ПРЗ) на селищнит...
София. Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия бе отменена от правителството днес на заседание на Министерски съвет. Това се налага о...