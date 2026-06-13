Осигурете си добра хигиена и чисти ръце по всяко време
със Спрей за почистване на ръце във флакон за 1500 впръсквания
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със Спрей за почистване на ръце във флакон за 1500 впръсквания
Ако не разполагате с дезинфектант, можете да използвате парфюмерийните продукти от гамата на REFAN
Те възстановяват водния баланс и хидратират и омекотяват кожата на тялото и ръцете
REFAN зарадва с подаръци футболните клубове на Берое /Стара Загора/, Ботев /Враца/ и Хебър /Пазарджик/ по случай настъпващата пролет
Лидерът на парфюмерийната и козметична индустрия РЕФАН България заслужено зае висшата позиция на петия международен бизнес конкурс Balkan Business Awa...
Колкото и странно да звучи, през зимата основен враг за кожата на лицето е сухотата
Да изненадаш с подарък за празниците любимите си хора понякога носи повече радост, отколкото ти самият да получиш подарък…
Иновативна активна съставка действа на кожата, както чаша силно кафе на организма
През лятото Годжи бери е хит като мощен антиоксидант и ефективно средство за отслабване. Но благодарение на REFAN, това силно оръжие срещу бръчките и...
Младата и жизнена кожа е мечта за всяка жена. С новия дневен и нощен крем на REFAN „Хиалуронова киселина" кожата става по-мека, гладка и еластична, въ...
Козметиката на REFAN беше заслужена награда за грациите от Световната купа по художествена гимнастика „Sofia World Cup". Турнирът, на който България з...
Серия SNAIL PERFECTION с екстракт от охлюви Един от най-успешните български производители на парфюмерия и козметика в национален и световен мащаб „Р...
На изискана церемония в Барселона пред представители на световни фирми с международно значение „Рефан България" и нейният управител Ангел Попов получи...
На официална церемония в хотел Хилтън - София се състоя второто издание на годишните награди VIP Business Awards 2016, организирани и продуцирани от...
Стотици деца и техните родители се събраха в съботната сутрин на 19 март на площад Централен в Пловдив, където се проведе 7-ото издание на Мемориален...
На официална церемония на годишните награди „Компания на годината'15" фирма"РЕФАН БЪЛГАРИЯ" бе отличена В КАТЕГОРИЯ „ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС" за „СТАБИЛНИ ПОЗ...
Като истински Дядо Коледа собственикът на „Рефан България" Ангел Попов сюрпризира с много подаръци малките пациенти в пловдивската болница „Св. Георги...
Есента кожата е удебелена и дехидратирана от слънцето. Студът и вятърът засилват сухотата и кожата на тялото ни се нуждае още повече от овлажняване. К...
През лятото кожата загрубява и сега е моментът да й върнете красивия вид, нежност и комфорт. Няма по-лесен и по-приятен начин да го постигнете от това...
От 17 до 20 септември в Кинтекс, провинция Кьонгги, в Южна Корея се проведе за седми пореден път K-Beauty Expo с повече от 60 000 посетители и над...