Всичко за Речни Нива

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МОСВ: Без валежи за деня

МОСВ: Без валежи за деня

Днес няма да вали. Това показват  данните на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН ( НИМХ – БАН), цитирани от пресцентъра на Минис...

08 май | 8:15
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Речните нива се покачват

Речните нива се покачват

Значително се покачват речните нива в цялата страна. Нивото на река Тунджа при Елхово продължава да се повишава. Очаква се тази сутрин то да достигне...

30 март | 8:20
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Нивото на река Камчия спада

Нивото на река Камчия спада

Обстановката в страната след обилните валежи постепенно се нормализира. Отчита се спад на нивото на река Камчия, както и на реките Провадийска, Ана де...

05 февруари | 10:15
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