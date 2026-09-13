МОСВ очаква повишение на речните нива
Днес ще се повишават нивата в средните и долните части на реките. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите(МОСВ). Очаква се до обяд д...
Следете всички новини, анализи и коментари за Речни Нива. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес ще се повишават нивата в средните и долните части на реките. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите(МОСВ). Очаква се до обяд д...
Днес в резултат на прогнозираните валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата на реки в по-голямата част от страната. Това съобщиха от пресцен...
Днес няма да вали. Това показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН ( НИМХ – БАН), цитирани от пресцентъра на Минис...
Очаква се задържане на речните нива в страната. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ и уточниха, че днес ще бъде почти без валежи. В понеделник и втор...
Водното количество наблюдавани реки в цялата страна са над праговете за високи води. В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка днес и у...
Оперативното звено на Министерството на околната среда и водите започва работа от днес заради дъждовете в страната. То ще бъде на разположение 24 часа...
Значително се покачват речните нива в цялата страна. Нивото на река Тунджа при Елхово продължава да се повишава. Очаква се тази сутрин то да достигне...
София. Подготвени са промени в закона за водите, които предвиждат да се въведе единен национален контролен орган, който да следи за техническото състо...
Обстановката в страната след обилните валежи постепенно се нормализира. Отчита се спад на нивото на река Камчия, както и на реките Провадийска, Ана де...
София. Общо 106 язовира в страната са в предаварийно състояние. Това съобщи зам.-министърът на околните среда и водите Павел Гуджеров пред „Фокус". И...
Жълт код за силен вятър е обявен за областите Добрич, Варна и Бургас. Това показва информация на Националния институт по метеорология и хидрология (НИ...
София. Нивото на река Тунджа край Елхово е паднало под критичния минимум от 395 см тази сутрин. От вчера сутринта то бележи понижение с 6 см, съобщава...
София. Червен код за река Тунджа при Елхово е обявен за днес. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ и уточниха, че се очаква краткотрайно повишение на...
Критична остава ситуацията в Южна България, където нивото на Тунджа продължава да се повишава. При Елхово то е най-високото от 50 години насам. 15 с...
София. В сряда валежите ще отслабват и постепенно ще спрат. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). И уточниха...
София. Слаби превалявания, по-съществени в Южна България, ще има днес. От Министерството на околната среда и водите предупредиха, че се очаква количес...
София. Валежи и повишение на речните нива в Западна и Централна България се очакват днес. Това предупредиха от МОСВ. До вечерта в западните и южните...