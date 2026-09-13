Всичко за Реализация

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Как се сбъдва БГ мечта?

Как се сбъдва БГ мечта?

Тези дни дори и онези българи, които не знаеха какво е Бръшлянова лига, разбраха. Благодарение на Стефан - момчето, сбъднало в пъти американската мечт...

21 април | 5:35
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Висшисти зад щанда

Висшисти зад щанда

Неотдавна ми се наложи да търся хамали - попаднах на хора с дипломи по информатика. Не знам дали бяха добри в своята област - определено обаче твърдях...

03 декември | 6:55
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Рейтинги разбуниха ректорите

Рейтинги разбуниха ректорите

Най-доволни от ВУЗ-а си са студенти в колеж, класиран на последно място Миналата седмица за първи път университет пожела да излезе от рейтинговата си...

29 октомври | 6:15
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