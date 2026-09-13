Нова златна професия у нас. Изпревари по заплата програмистите
Безработицата в нея е изключително ниска
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Безработицата в нея е изключително ниска
Три населени места с невероятна статистика
Отговорите от образователния министър
Професионална реализация в Група ГЕОТЕХМИН
В министерството липсва дирекция за експорт на излишъка от земеделска продукция
Време е да оценим до колко политиките отговарят на нуждите на младите, казва Мирослав Цеков, председател на Националния младежки форум
Все повече искат да се реализират у нас
След като младите образовани роми твърдят, че нямат необходимата реализация и обществото не ги приема, значи е вярно. Това заяви съпредседателят на ДП...
Тези дни дори и онези българи, които не знаеха какво е Бръшлянова лига, разбраха. Благодарение на Стефан - момчето, сбъднало в пъти американската мечт...
Неотдавна ми се наложи да търся хамали - попаднах на хора с дипломи по информатика. Не знам дали бяха добри в своята област - определено обаче твърдях...
Най-доволни от ВУЗ-а си са студенти в колеж, класиран на последно място Миналата седмица за първи път университет пожела да излезе от рейтинговата си...
Имаме 51 акредитирани висши училища, от които 37 държавни и 14 частни