"Реал" Мадрид победи "Атлетико" Мадрид с 1:0
"Реал" (Мадрид) победи "Атлетико" (Мадрид) с 1:0 на "Сантиаго Бернабеу" в реванша от четвъртфиналите в Шампионската лига и така се класира на полуфина...
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"Реал" (Мадрид) победи "Атлетико" (Мадрид) с 1:0 на "Сантиаго Бернабеу" в реванша от четвъртфиналите в Шампионската лига и така се класира на полуфина...