БАБХ алармира! Опасен разлив на пестициди край с. Вардим
При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода
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При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода
Възможен разлив в пристанището на Дубай
Този разлив е престъпление, каза директорът на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин
На концесионера на замърсените морски плажове са дадени предписания за почистване
Няма опасност от замърсяване на българската акватория в Черно море
Украйна предупреди за ужасни последици
Какво става след петролния разлив в Керченския проток
Експерти от Басейнова дирекция взеха проби от водата
Движението е ограничено
Екобедствието е започнало от голямо изтичане на петрол от спукан резервоар в електроцентрала
Институтът за космически изследвания към РАН публикува и спътникова снимка
Не е ясен реалният мащаб на бедствието
Природозащитници предупредиха за екокатастрофа
Дъждовете продължават
Съобщение за инцидента пусна във Фейсбук столичният кмет Йорданка Фандъкова
След проливни дъждове над 2 000 тона вода от септични ями изтекла в океана. Теченията носят разлива към едни от най-известните и предпочитани плажове...
Рекордна компенсация от $18,7 млрд. ще плати "Бритиш Петролиум" за разлива на нефт в Мексиканския залив през 2010 г. Британската петролна компания пос...
Има качествена промяна, предприети са мерки за ликвидиране на остатъчните нефтопродукти", каза пред журналисти министър Ивелина Василева, след като на...
Нощна чапла, ларви и възрастни екземпляри на риби и земноводни, както и защитената жаба Сирийска чесновница са открити мъртви в местността, засегната...
Министър Василева иска петорно завишение на санкциите за разливи Разливът на бензин в Бургас е предизвикан при опит за кражба на гориво. Апашите са р...