Да си спомним за Рангел Вълчанов
Гледаме и слушаме великия кинаджия в нов документален филм
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Гледаме и слушаме великия кинаджия в нов документален филм
Рангел Вълчанов е първият нашенец, с когото чехът се сближава
София. Анa Вълчанова, дъщерята на покойния Рангел Вълчанов, се обърна към медиите с отворено писмо по отношение на отразяването на смъртта и погребени...
Ламбо поднесе 20 бели рози, Теди Москов - слънчогледи
София. Стотици близки, приятели, актьори, почитатели, депутати и журналисти изпратиха в последния му път кинорежисьора Рангел Вълчанов. Поклонението с...
София. Днес си казваме последно сбогом с големия български режисьор Рангел Вълчанов. Поклонението ще бъде от 13.00 часа в църквата "Свети Георги" в Со...
София. Министър-председателят Пламен Орешарски изпрати съболезнователен адрес до семейството и близките на Рангел Вълчанов. „Вярвам, че чувството на...
Прочутият кинаджия напусна грешния ни свят след дълга битка с рака
София. БНТ извърши извънредни размествания в програмата си, за да почете паметта на големия режисьор Рангел Вълчанов, който почина дни преди да навърш...
София. Няколко дни преди да навърши 85 години почина големият български режисьор Рангел Вълчанов, съобщиха от Съюза на българските филмови дейци. Пр...
София. Рангел Вълчанов получава наградата за цялостно творчество на Българската филмова академия. Церемонията е утре от 18.30 ч в Дома на киното. Авто...
Рангел извади смешно-тъжна книга