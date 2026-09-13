Всичко за Рангел Вълчанов

Следете всички новини, анализи и коментари за Рангел Вълчанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно Общество
Почина Рангел Вълчанов

Почина Рангел Вълчанов

София. Няколко дни преди да навърши 85 години почина големият български режисьор Рангел Вълчанов, съобщиха от Съюза на българските филмови дейци. Пр...

30 септември | 11:56
0 коментара
1785