Извънредно! Взрив разтърси Костинброд
Една жена е в болница
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Една жена е в болница
В резултат на инцидента колата се е преобърнала
На място са изпратени екипи на полиция и на спешна помощ.
Инцидентът стана в центъра на столицата
Инцидентът е станал в столичния квартал "Лозенец" около 16 часа вчера
Задържани са шестима мъже
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