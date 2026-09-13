Петерханзел спечели "Дакар" за 14-и път
При мотоциклетистите победата е за аржентинеца Кевин Бенавидес
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При мотоциклетистите победата е за аржентинеца Кевин Бенавидес
Американец е №1 при мотоциклетистите
Испанецът спечели с голяма преднина 10-ия етап, остават му още 2 до края
Сайнц продължава да води в класирането при автомобилистите
Испанецът с Мини вече води с 10 минути пред втория Насър Ал-Атиа с Тойота
Пауло Гонсалвиш е 71-вата жертва на ралито от 1979 г. насам
Брабек е първи при мотоциклетистите
Бившият ас от Формула 1 изгуби 2 часа заради инцидента
Петерханзел се оттегли от състезанието за първи път от десетилетие
Рики Брабек с Honda си върна лидерството при мотоциклетите
Насер Ал-Атия продължава да воид в генералното класиране при автомобилистиет
Рали Дакар отново показа своята черна страна. На зрелищния пролог край Буенос Айрес китайката Гуо Мейлин се вряза в зрителите. Това съобщава аржентинс...
Черната серия на рали Дакар продължава. В сряда най-тежкото автомобилно състезание в света взе поредната си жертва. Това е полският мотоциклетист Миха...
България ще бъде без представител на най-известното и мащабно офроуд състезание в света рали „Дакар" през 2015 г. Надпреварата стартира на 4 януари от...
Три седмици след новината, че Peugeot, Red Bull и Total са решили да обединят усилия, за да участват в рали "Дакар 2015", автомобилът, който ще води а...
София. Бандити са взели 600 килограма от кокаина, натоварен на кораба с оборудване на участниците в рали "Дакар". Това стана ясно от думите на главния...
Българският екипаж на рали "Дакар" Орлин Алексиев и Пламен Николов се добраха до финала на втория състезателен етап след много премеждия. Заради купищ...
58-о място зае българския екипаж на рали "Дакар" Орлин Алексиев и Пламен Николов с FIAT Freemont след първия ден от надпреварата. Специалният етап от...