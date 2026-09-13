Всичко за Рали Дакар

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Поляк загина на рали Дакар

Поляк загина на рали Дакар

Черната серия на рали Дакар продължава. В сряда най-тежкото автомобилно състезание в света взе поредната си жертва. Това е полският мотоциклетист Миха...

07 януари | 18:55
1 коментара
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Без наши на рали "Дакар"

Без наши на рали "Дакар"

България ще бъде без представител на най-известното и мащабно офроуд състезание в света рали „Дакар" през 2015 г. Надпреварата стартира на 4 януари от...

27 декември | 18:10
0 коментара
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Peugeot 2008 DKR атакува "Дакар"

Peugeot 2008 DKR атакува "Дакар"

Три седмици след новината, че Peugeot, Red Bull и Total са решили да обединят усилия, за да участват в рали "Дакар 2015", автомобилът, който ще води а...

15 април | 22:20
0 коментара
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