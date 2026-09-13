Обявиха Маргарита Попова за Рицар на 2015 г.
Тамплиерите наддаваха на търг в подкрепа на талантливи деца Освен за рисунки догодина ще има конкурс и за есе, обяви Великият Приор Румен Ралчев Орд...
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Тамплиерите наддаваха на търг в подкрепа на талантливи деца Освен за рисунки догодина ще има конкурс и за есе, обяви Великият Приор Румен Ралчев Орд...
Картини и скулптури на български творци тамплиери привличат от днес ценителите. Великият приор на Велик Приорат България Румен Ралчев тържествено ще п...
Малцина знаят, че "бай" е титла на владетел, казва д.ф.н. Румен Ралчев
"Ако успееш да опитомиш ума си, всичко останало ще се опитоми само." Това е девизът на един от първите българи, посветени в масонството - генерал-ма...