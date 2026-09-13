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Тамплиери откриват Галерия 900

Тамплиери откриват Галерия 900

Картини и скулптури на български творци тамплиери привличат от днес ценителите. Великият приор на Велик Приорат България Румен Ралчев тържествено ще п...

26 октомври | 20:10
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